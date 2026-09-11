Lazio, il comunicato del tifo organizzato in vista del Milan: "Sabato tutti a Formello!"

11 Set 2026 - 11:39
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Nonostante le tre vittorie in campionato in altrettante partite, i tifosi della Lazio tirano dritto e continuano la contestazione. Questo il comunicato del tifo organizzato in vista della sfida di sabato con il Milan: "Per far sentire il nostro supporto alla squadra ed al mister diamo appuntamento a tutti i Laziali al cancello di Formello sabato alle ore 15:00 per accompagnare con moto e scooter il pullman della squadra dal campo di allenamento fino a ponte Milvio da lì poi ognuno di noi tornerà a vedere la partita a un pub o a casa con gli altri fratelli Laziali - si legge -. La contestazione continua, come continua il nostro supporto alla squadra ed al mister lontani dall’Olimpico. Avanti laziali!".

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