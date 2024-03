Ozil, dopo l'addio al calcio la metamorfosi: applaude anche CR7

© instagram

A un anno dall'annuncio dell'addio al calcio, Mesut Ozil torna sotto i riflettori. Una foto postata su Instagram dall'ex giocatore tedesco tra le altre di Arsenal e Real Madrid è diventata subito virale perché nel corso di un anno dedicato al lavoro in palestra, Ozil è stato protagonista di una vera e propria metamorfosi che ha scatenato i tifosi: "Ora non avrebbe più bisogno dell'aiuto di Kolasinac per sventare un rapina", ha scritto un utente ricordando l'episodio di cui era rimasto vittima qualche tempo fa.Tra chi è rimasto particolarmente impressionato dal cambiamento dell'ex compagno di squadra ci sono anche Rudiger, che l'ha definito "bestia", e Cristiano Ronaldo, che ha applaudito il cambiamento del tedesco commentando "niente male".