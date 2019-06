Olanda, Sneijder si ubriaca e danneggia un'auto: fermato dalla polizia

29/06/2019

Wesley Sneijder questa volta ha davvero esagerato. Il fantasista dell'Al Gharafa (formazione del Qatar) è stato protagonista di uno spiacevole episodio come riferisce Soccernews.nl. A Utrecht la polizia ha fermato il 35enne perché, in stato di ubriachezza, ha danneggiato un'auto in sosta come mostra un video che sta facendo il giro del web. Nelle immagini si vede l'ex giocatore tra le altre di Real Madrid e Inter salire sul tetto della vettura e tirare calci al parabrezza. Il trequartista, che alcuni mesi fa si è separato dalla moglie Yolanthe Cabau, avrebbe provocato danni per 6.000 euro: alla fine, superata l'ubriacatura, ha risarcito il proprietario. Tutto si è risolto per così dire, anche se la figuraccia resta...