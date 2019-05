Olanda: rocambolesca carambola e gol dell'arbitro

25/05/2019

Gol spettacolari, autoreti comiche, papere dei portieri ma non solo. Capita davvero di rado, ma capita: anche l'arbitro può segnare un gol. E' successo in Harkemase Boys-Hoek, gara dell'ultima giornata della Derde Divisie, la terza serie olandese. Al minuto 66, sul punteggio di 3-1, il direttore di gara ha permesso agli ospiti di accorciare le distanze dopo una rocambolesca carambola. Alla fine il match è terminato 4-2. Tutto secondo le regole, ma non sarà più così dal prossimo campionato. Nella riunione di Aberdeen (Scozia) del marzo 2019, l’International Football Association Board (IFAB) ha approvato nuove regole destinate a incidere sullo svolgimento delle partite di calcio. Tra queste il tocco decisivo dell'arbitro: dalla prossima stagione se il tocco dell’arbitro provocherà un assist, un gol o un break a favore dell’altra squadra, il gioco verrà fermato e riprenderà con una palla a due (in area, palla sempre al portiere).