Olanda, Arjen Robben ha dato l'addio al calcio

04/07/2019

Arjen Robben ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Il fuoriclasse olandese, svincolatosi dal Bayern Monaco dopo l'ultima stagione, ha deciso di appendere le scarpe al chiodo a soli 35 anni e nonostante le offerte in giro per il mondo non mancassero. "Mi sono preso del tempo per ponderare la decisione sul mio futuro - ha dichiarato l'olandese -. Ho deciso di mettere fine alla mia carriera da calciatore professionista".

"La decisione più difficile della mia carriera" ha poi commentato lo stesso Robben, salutato ufficialmente anche dalla federazione olandese con un tweet di tributo alla carriera. In 19 anni di carriera Robben ha vinto in Olanda, Spagna, Inghilterra e Germania pur dovendo spesso fare i conti con gli infortuni.



Partito giovanissimo dal Groningen, Robben si è messo in mostra al grande pubblico con la maglia del PSV Eindhoven tanto da guadagnarsi sul campo la chiamata del Chelsea prima e del Real Madrid poi. Ma è con il Bayern Monaco che l'olandese ha passato la maggior parte della propria carriera vestendo la maglia del club bavarese nel 2009 e togliendosela dieci anni più tardi prima di prendere la decisione più complicata della propria vita. Offerte da Cina e MLS ne sono arrivate, così come quella romantica del Groningen per una chiusura del cerchio nella carriera di Robben che non ci sarà.



PALMARES

- 1 Campionato Olandese

- 1 Supercoppa Olanda

- 2 Premier League

- 2 Coppa Lega Inglese

- 1 Community Shield

- 1 Coppa d'Inghilterra

- 1 Liga

- 1 Supercoppa Spagna

- 8 Bundesliga

- 5 Coppa di Germania

- 5 Supercoppa Germania

- 1 Champions League

- 1 Supercoppa Europea

- 1 Mondiale per Club