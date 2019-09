Nota di censura: la Federcalcio dell'Iran contro Stramaccioni 

IL CASO

Un nuovo capitolo nel 'caso Stramaccioni'. Il Comitato disciplinare della Federcalcio iraniana ha inviato al tecnico dell'Esteghlal di Teheran una nota di censura per "comportamento non professionale e dichiarazioni non vere". L''ex allenatore interista è stato al centro di una polemica nei giorni scorsi perché impossibilitato a lasciare il Paese a causa di un visto turistico scaduto. "Il mio club era perfettamente informato, avendo peraltro organizzato il relativo transfer in aeroporto. Purtroppo, per motivi di natura burocratica e amministrativa, non è stato possibile partire", aveva spiegato in seguito Strama (per sistemare tutto si è mossa anche l'ambasciata italiana). Stramaccioni esplode in conferenza: "Sabotaggio". Poi si alza e va via

Il 43enne in precedenza, dopo il ko all'esordio contro il Gostaresh, era esploso in conferenza stampa lamentando l'assenza di un interprete: "Non so se questa decisione sia stata presa dal club o della Federazione, ma in ogni caso è un’incredibile mancanza di rispetto verso la mia professionalità e verso un allenatore straniero in Iran”. Ora sembra però essere tornato il sereno. Il presidente dell'Esteghal, Esmail Khalilzadeh, ha detto che i problemi tra le parti sono stati risolti: "Stramaccioni è un grande uomo e crediamo che possa conseguire grandi risultati per la squadra".

Vedi anche Calcio Iran, Stramaccioni nei guai: bloccato con visto scaduto