Norvegia: il portiere del Byrne migliore in campo contro il Bodo, scatole di uova in premio

Paese che vai... premio che ricevi. È davvero curiosa la storia che arriva dalla Norvegia. Il portiere del Bryne FK, squadra che milita nella prima divisione norvegese, ha ricevuto domenica dopo il fischio finale della partita contro gli euro-rivali della Lazio in Europa League del Bodo Glimt, un premio davvero particolare come migliore in campo: quattro scatole di uova fresche del marchio Steinsland & Co.