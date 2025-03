Attenta Italia! La Norvegia già vola nel girone: fare punti a Oslo per non rischiare ancora

Insomma, si parte subito con l'acqua alla gola. Bisogna non perdere a Oslo a inizio settembre, nella prima partita degli azzurri in vista del 2026. Anzi, sarebbe cosa buona e giusta vincere per portarsi subito in vantaggio sulla Norvegia, la vera avversaria per il primo posto del gruppo, che è già a punteggio pieno dopo due partite dopo la vittoria in Ungheria contro Israele. L'impresa non sembra delle più semplici. I nostri prossimi avversari hanno giocatori di alto livello, altissimo come nel caso di Haaland, e un'organizzazione altrettanto valida. Il ct Solbakken è un ottimo allenatore nonché l'artefice, a inizio carriera, dei cinque campionati su sei vinti alla guida del Copenaghen, portato addirittura agli ottavi di Champions.