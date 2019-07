Neymar, la Polizia chiude il caso: cadono le accuse di stupro

Un grande sospiro di sollievo per Neymar, che ora potrà pensare soltanto al proprio futuro in campo (Psg o Barcellona?). La polizia brasiliana infatti non accuserà l'attaccante verderoro di stupro. Le autorità hanno concluso le indagini, sostenendo che non ci siano elementi sufficienti per accusare formalmente il calciatore brasiliano - accusato di violenza sessuale dalla modella brasiliana Najila Trindade - per l'episodio accaduto a Parigi a inizio giugno. Secondo quanto riferito da fonti giudiziarie, la polizia di San Paolo sta per chiudere il caso e chiederà alla magistratura l'archiviazione. La Procura ha adesso 15 giorni di tempo per decidere se chiudere il fascicolo o procedere a giudizio.