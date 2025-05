Milan, per la Festa della Mamma giocatori in campo con il cognome materno

In occasione della Festa della Mamma, il Milan dà seguito all'iniziativa inaugurata l'anno scorso, che ha visto i giocatori rossoneri scendere in campo indossando il cognome materno sulle maglie da gioco nella sfida di venerdì 9 maggio contro il Bologna. L'iniziativa, ricca di attività, coinvolgerà le tante anime della famiglia rossonera - dai calciatori e calciatrici delle Prime Squadre a Milan Futuro e Settore Giovanile, fino agli oltre 500 milioni di appassionati rossoneri in tutto il mondo - vivendo anche su tutti i touchpoint digitali del Club con contenuti dedicati.