La stampa europea esalta Donnarumma: con Sommer sfida tra i più forti del mondo

Il Paris Saint Germain approda per la seconda volta nella sua storia alla finale di Champions League e la stampa europea già immagina l'esaltante sfida con l'Inter di Yann Sommer come il confronto tra due dei portieri più forti del mondo. Il giorno dopo l'eliminazione dell'Arsenal tutti gli occhi sono puntati su Gianluigi Donnarumma, autore di un'altra prestazione impressionante. In Germania, il quotidiano Bild ha elogiato "l'incredibile riflesso" del portiere della nazionale azzurra sul tiro rasoterra di Martin Odegaard. "Una parata mozzafiato" la definisce il Daily Mirror. "L'uomo-montagna quasi imbattibile", continua l'edizione britannica di Goal, che gli assegna un punteggio di 9 su 10. In Spagna, il quotidiano catalano Sport si concentra invece sull'apporto dell'ex allenatore del Barcellona Luis Enrique, sulla panchina parigina da quasi due anni.