"Io non mi permetto di fare nessuna previsione. Il calcio è molto bello perché la palla va dove Dio vuole. Qualche volta va la direzione giusta qualche altra volta nella direzione sbagliata. Quindi siamo tutti quanti nelle mani di Dio". Così, a margine dell'inaugurazione del Villaggio della Salute per la Race For The Cure a Roma, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in merito alla finale di Champions tra Inter e Paris Saint-Germain.