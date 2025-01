Neymar e il rapporto con Mbappé: "Abbiamo avuto dei litigi, era geloso dell'arrivo di Messi"

Ospite del podcast di Romario, Neymar ha raccontato gli anni al Psg con Mbappé e Messi e di cosa non ha funzionato nello spogliatoio in quel periodo. "Mbappé non è fastidioso. Ho le mie cose con lui, abbiamo litigato un po', ma è stato fondamentale per noi quando è arrivato - ha spiegato il fuoriclasse brasiliano -. Lo chiamavo il ragazzo d'oro. Ho sempre giocato con lui, dicevo che sarebbe stato uno dei migliori. L'ho sempre aiutato, gli ho parlato, è venuto a casa mia, abbiamo cenato insieme".