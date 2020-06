Neymar condannato a risarcire 6,7 milioni di euro al Barcellona

IL CASO

Neymar dovrà risarcire il Barcellona di 6,7 milioni di euro: si chiude così la causa tra l'ex giocatore e il club catalano. Tutto risale al 2017, dopo il trasferimento del brasiliano al PSG, in quell'occasione il Barça aveva chiesto indietro i 14 milioni di euro versati dopo il rinnovo dell'ottobre 2016 e catalogati come "bonus lealtà", soldi che secondo gli spagnoli non gli erano più dovuti poiché il giocatore solo pochi mesi dopo aveva deciso di andarsene.

Neymar invece rivendicava l'intera cifra concordata al momento del prolungamento del contratto, circa 26 milioni di euro, più gli interessi derivanti dal ritardo del pagamento, per una cifra complessiva di 43,6 milioni di euro. Niente da fare visto che in tribunale il brasiliano ha perso la causa e anzi dovrà risarcire il suo ex club, come pubblicato dalla nota ufficiale dei catalani.