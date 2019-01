Neymar balla con la Arantes, stregato da Isabella

03/01/2019

Neymar non è solamente uno dei calciatori più forti e più pagati del mondo, ma sicuramente è un ragazzo che ama trattarsi bene in tutti i sensi. Negli occhi di molti uomini è rimasta la foto che lo ritrae insieme all'amico surfista Gabriel Medina e al collega Arthur del Barcellona in mezzo a una trentina di belle figliole di bianco vestite. Ma altrettanto segnanti sono le foto di quella che viene considerata in Brasile la sua nuova conquista. Si chiama Isabella Arantes e di professione fa la ballerina. Ha raggiunto una discreta popolarità nel suo Paese come stellina del programma domenicale "Domingao de Faustao". I due si sono conosciuti nei giorni scorsi a Barra Grande, nello Stato di Bahia, e hanno cominciato a seguirsi reciprocamente su Instagram. Poi Neymar è rientrato a San Paolo ma c'è da stare certi che la storia non finisce qui.