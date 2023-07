Neymar, 3,3 mln di multa per un laghetto abusivo nella sua villa in Brasile

in brasile

Nel laghetto di Neymar era in costruzione anche una spiaggia: lavori bloccati

© twitter La costruzione di un laghetto abusivo nella sua villa alla periferia di Rio de Janeiro è costata a Neymar una multa di 3,3 milioni di dollari. Il consiglio comunale di Mangaratiba, dove si trova la villa del brasiliano del Psg, ha emesso quattro multe per "decine di infrazioni" rilevate, tra le quali "l'esecuzione di lavori soggetti a controllo ambientale senza autorizzazione", la deviazione e l'utilizzo di acque fluviali e "la rimozione di terreni e l'abbattimento di vegetazione senza autorizzazione".

Neymar ha 20 giorni di tempo per impugnare la sanzione. Nella proprietà, oltre al lago, è in costruzione anche una spiaggia. Le autorità hanno bloccato i lavori e ordinato la cessazione di tutte le attività, ma i media brasiliani riferiscono che il giocatore ha organizzato comunque una festa e si è fatto il bagno nel lago. Neymar ha acquistato la villa a Mangaratiba nel 2016: una proprietà di 10.000 metri quadrati con eliporto, spa e palestra.

20 giorni per impugnare la sanzione e pochi di più per pagare l'eventuale multa perché il brasiliano al Psg guadagna €100,821 al giorno e quindi gliene basteranno poco più di 30 per pagare la somma richiesta.