Manovre verdeoro

Il fantasista del Psg a margine di un evento di beneficenza ha parlato apertamente del tecnico del Real Madrid esprimendo apprezzamento

© Getty Images Ancelotti-Brasile è un matrimonio che s'ha da fare: a pensarla così è Neymar, leader della nazionale verdeoro, che ha rivelato di averne parlato con i compagni trovandoli tutti concordi: "Per me, per Vinicius Junior, per Militão... Lo conosciamo già, conosciamo la sua grandezza. Averlo in squadra sarà molto importante."

Neymar ha aggiunto: "So che è il piano A della nazionale brasiliana, il presidente vuole contare su di lui e lo vogliamo anche noi giocatori. Ma nulla è ancora confermato. Speriamo che alla fine del suo contratto, si unisca alla squadra nazionale" ha detto prendendo parte a un evento della sua onlus a Praia Grande, in Brasile. Ancelotti ha avuto più contatti diretti con la CBF, non firmando però nessun contratto volendo prendere tempo prima della scadenza del contratto col Real Madrid nel 2024.