Nervi tesi in casa Manchester United, lite in campo tra Maguire e Fred

C’è tensione nello spogliatoio degli avversari della Roma in Europa League, il capitano dei Red Devils avrebbe insultato il compagno di squadra: "Sei un idiota del c ..."

La Roma cade a Cagliari scatenando la furia social dei suoi tifosi e rimettendo fortemente in bilico la panchina di Paulo Fonseca (in programma un incontro tra Pinto e Sarri), ma anche in casa Manchester United l’avvicinamento alla semifinale di Europa League di giovedì non è esattamente sereno. I Red Devils hanno pareggiato 0-0 sul campo del Leeds consegnando di fatto la Premier ai cugini del City e durante la gara c’è stata una violenta lite in campo tra il capitano Harry Maguire e Fred. Getty Images

Il difensore, che di recente è stato protagonista di un duro alterco anche con Marcus Rashford ("Chiudi quella bocca, testa di c....!"), avrebbe litigato con il centrocampista brasiliano nel secondo tempo del match di ieri contro il Leeds. Secondo le informazioni riportate dalla stampa inglese, i toni sarebbero saliti subito, con il capitano dei Red Devils che avrebbe insultato pesantemente il compagno di squadra: "Sei un idiota del c ...".

Dopo la gara col club di Bielsa, Solskjaer ha cercato di minimizzare l'accaduto in conferenza stampa ("Abbiamo un gruppo esigente, tutti pretendono molto dai compagni. Le richieste sono alte, sia in allenamento che in partita"), ma di certo nello spogliatoio degli inglesi la tensione è palpabile e la Roma deve provare ad approfittarne.

