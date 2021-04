Premier League: lo United si ferma, il City ringrazia

INGHILTERRA

Solo 0-0 sul campo del Leeds per i Red Devils, che interrompono la striscia di 5 vittorie consecutive in campionato: Guardiola è a +10

Niente da fare per il Manchester United in occasione della 33esima giornata di Premier League: il match in trasferta contro il Leeds termina con uno sterile 0-0. A cinque turni dalla fine, il City resta saldamente in vetta a +10. Primo tempo molto equilibrato: i Red Devils si rendono pericolosi solo su punizione, prima con Bruno Fernandes e poi con Rashford. Poco o (quasi) niente succede anche nella ripresa. Stop United dopo 5 successi di fila. Getty Images

LEEDS UNITED-MANCHESTER UNITED 0-0

L’unico obiettivo che resta in Premier al Manchester United è quello di difendere (per quello che può contare) la seconda posizione in caso di possibile avvicinamento del Leicester. Lo 0-0 di Elland Road contro il Leeds è lo specchio di un match deludente. Grande equilibrio nel primo tempo. Al 7’ Lindelof pesca in area Rashford, che poi calcia male non inquadrando la porta. Red Devils che aumentano la pressione dopo la mezz’ora, anche se i padroni di casa si fanno vedere con una conclusione di Dallas dopo un errore di Bruno Fernandes che termina direttamente tra le braccia di Henderson. Due punizioni battute da Fernandes e Rashford vengono deviate bene in angolo da Meslier. Al 57’ James fa velo sul cross di Wan-Bissaka, che apparecchia per la conclusione di Bruno Fernandes, il cui destro termina a lato del palo. Dopo un sinistro debole di Greenwood, i Whites si rendono pericolosi con un tiro potente di poco alto da parte di Helder Costa. L’ultima occasione della partita vede la squadra di Bielsa cercare il gol con Klich, ma Henderson non si spaventa.

WOLVERHAMPTON-BURNLEY 0-4

Poker senza storia per il Burnley (che ormai acquisisce la salvezza) sul campo del Wolverhampton. Il diagonale di Wood nell’angolino basso porta in vantaggio gli ospiti al 15’; il numero 9 dei Clarets si ripete 6 minuti più tardi, ben servito da McNeil, insaccando tutto solo davanti al portiere Rui Patricio. La combinazione tra i due si ripete al 44’, quando Wood insacca di testa alla perfezione il calcio d’angolo battuto dal centrocampista classe 1999. L’attaccante autore della tripletta serve infine l’assist per lo 0-4 definitivo firmato da Westwood all’85’.

RISULTATI E CLASSIFICHE