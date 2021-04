La Roma punta su Maurizio Sarri per la prossima stagione

NELLA CAPITALE

L'ex allenatore della Juve ha convinto di Friedkin. Ramadani atteso a Trigoria

Più Europa League che campionato. La testa della Roma è tutta rivolta alla sfida di giovedì contro il Manchester United. La stagione dei giallorossi passi per la semifinale di coppa che conta più di ogni altra cosa ora. Nella testa dei giocatori c'è ora solo questo. Portare a casa un trofeo che significa prestigio assoluto. La classifica in Serie A piange con quel settimo posto abbastanza insignificante e in più la scoppola di ieri contro il Cagliari ha minato anche alcune certezze. Tutto complicato per poter pensare in positivo. afp

La stagione si avvia a grandi falcate verso la chiusura e i Friedkin lavoro per la prossima. La scelta dell'allenatore sarà cruciale. Paulo Fonseca che da tempo è e si sente sotto esame ha già il foglio di via perché corteggiato in Russia dallo Zenit. Al suo posto la proprietà americana, scrive Il Corriere dello Sport, ha scelto Maurizio Sarri. Per l'ex allenatore della Juventus una piazza esigente dalla quale ricominciare. Il rappresentate del tecnico toscano, Fali Ramadani è in tour in Italia e dopo aver parlato col Napoli per i suoi assistiti (Koulibaly e Maksimovic), sbacherà a Roma per aver un faccia a faccia con Tiago Pinto.

Dopo i match i Europa League tutto potrebbe compiersi. Coppa o non coppa, a Roma si cambia.

