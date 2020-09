Nations League,  ct Portogallo: "Cristiano Ronaldo sta molto meglio"

NATIONS LEAGUE

"Cristiano Ronaldo si è allenato e sta molto meglio, si allenerà di nuovo e in linea di massima partirà per la Svezia con la squadra e poi prenderemo una decisione". Lo ha detto il ct de Portogallo, Fernando Santos, dopo la vittoria per 4-1 sulla Croazia nella prima giornata di Nations League. Il campione della Juventus era stato escluso dalla lista dei convocati per la partita di Porto a causa di un'infezione al piede destro che da giorni lo tormenta.

"Volevo che Joao (Felix) fosse più mobile per i rilanci, Jota da una parte perché molto veloce sulle diagonali interne, poi Bernardo (Silva) a destra che gioca con la palla. Questo ci ha permesso di creare occasioni. All'inizio di Anthony Lopes per me non è stata una sorpresa. Devo osservare cosa succede in allenamento e Anthony Lopes aveva più tempo, Rui Patricio è un giocatore fondamentale ma non giocava da tre settimane fa".