Nainggolan, notte in carcere e tre ore di interrogatorio: avrebbe riciclato del denaro, lui nega

L'indagine per il traffico di cocaina che vede coinvolto anche Radja Nainggolan ha avuto un vasto eco in Belgio. Sono state arrestate ben 15 persone, sequestrati 2,7 kg di cocaina (e 370 mila euro), due giubbotti antiproiettile e molteplici armi, tra cui tre armi da fuoco. Il calciatore ex Roma e Inter, attualmente in forza al Lokeren-Temse, è stato interrogato lunedì per tre ore dopo essere stato arrestato e ha trascorso la notte in carcere. Oggi dovrà comparire davanti al gip, nella speranza di tornare presto a casa come dichiarato dal suo avvocato, Omar Souidi.