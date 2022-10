Nainggolan, ancora guai: arrestato ad Anversa per guida con patente scaduta

© Getty Images

Ancora guai alla guida per Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è stato arrestato dalla polizia di Anversa, che lo aveva fermato per un controllo: come riferisce Het Nieuwsblad, l'ex Inter, Roma e Cagliari non aveva una patente di guida valida. Nell'agosto 2021 gli era stata ritirata per guida in stato d'ebbrezza e alta velocità e Nainggolan "non ha sostenuto l'esame" per riottenerla, ha detto Wouter Bruyns, portavoce della polizia. Portato in caserma per essere interrogato, è stato poi rilasciato poco dopo. La sua auto è stata posta sotto sequestro. Pare che le forze dell'ordine avessero ricevuto segnalazioni.