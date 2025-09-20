Roma, Soulè: "Da Ranieri ricevuto migliore consiglio, Dybala inarrivabile"

"Quella del Derby è una settimana speciale e diversa dalle altre, tuttavia dobbiamo mantenere la tranquillità anche in questa partita. Se diamo il 100% in ogni partita, in questa dobbiamo dare il doppio. Il nervosismo ci sarà, ma poi sono convinto che appena inizia la partita tutte le ansie andranno via". Così l'attaccante della Roma Matias Soulè ai microfoni di Dazn alla vigilia del derby contro la Lazio. L'ex Frosinone ringrazia l'ex tecnico e attuale dirigente giallorosso Claudio Ranieri: "Con lui ho trovato continuità e la fiducia che volevo. I primi mesi della scorsa stagione non sono stati facili, lui ci ha dato tranquillità e ci ha detto di giocare semplici. Questo è il consiglio più grande che ho avuto da lui: quando si è in difficoltà bisogna tornare a giocare semplici, da lì si tornano a fare le grandi cose". Ora c'è Gasperini: "Cosa mi ha colpito di più? La mentalità offensiva. Giocare in avanti, mai farsi trovare di schiena e puntare l'uomo. Ti lascia tanta libertà e questo consente di esprimersi al meglio, soprattutto per giocatori come me, che amano tenere il pallone e creare azioni pericolose", aggiunge l'argentino, che sul connazionale Dybala rivela: "Basta guardarlo ogni giorno per imparare. È un esempio. Anche se in certi aspetti rimane inarrivabile: la visione di gioco e i controlli, non li sbaglia mai. Tecnicamente è un campione. Lui mi aiuta tanto in generale, ogni giorno che passa siamo sempre più amici e passiamo sempre più tempo insieme. Quando siamo in campo è un fratello maggiore, mi trasmette la leadership. Poi quando invece torniamo a casa diventa il migliore amico".