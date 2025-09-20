Bologna, Italiano: "Il rigore? Episodio simile contro di noi con la Roma"

Dopo la vittoria in extremis contro il Genoa, Vincenzo Italiano ha parlato anche del rigore contestato che ha deciso il match. "Ho incontrato adesso i calciatori del Genoa, ho detto a loro che sono episodi che purtroppo capitano - ha spiegato il tecnico del Bologna -. A noi è successo uguale con la Roma l’anno scorso, palla sbucata sul braccio di Lucumi e abbiamo subito rigore allo stesso identico minuto". "Stanno diventando punibili, l’abbiamo subito e oggi ci è andata a favore. Però parlerei anche di una partita bella, intensa, che abbiamo vinto noi, ma merito al Genoa che ha fatto una grande gara - ha aggiunto analizzando la partita -. E merito anche a noi, che potevamo andare in balia della situazione e invece siamo riusciti a vincere. Siamo alla quarta giornata, ma questi tre punti sono importanti".