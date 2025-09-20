Logo SportMediaset
Bologna, Italiano: "Il rigore? Episodio simile contro di noi con la Roma"

20 Set 2025 - 17:56

Dopo la vittoria in extremis contro il Genoa, Vincenzo Italiano ha parlato anche del rigore contestato che ha deciso il match. "Ho incontrato adesso i calciatori del Genoa, ho detto a loro che sono episodi che purtroppo capitano - ha spiegato il tecnico del Bologna -. A noi è successo uguale con la Roma l’anno scorso, palla sbucata sul braccio di Lucumi e abbiamo subito rigore allo stesso identico minuto". "Stanno diventando punibili, l’abbiamo subito e oggi ci è andata a favore. Però parlerei anche di una partita bella, intensa, che abbiamo vinto noi, ma merito al Genoa che ha fatto una grande gara - ha aggiunto analizzando la partita -. E merito anche a noi, che potevamo andare in balia della situazione e invece siamo riusciti a vincere. Siamo alla quarta giornata, ma questi tre punti sono importanti".

