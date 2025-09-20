Genoa, Vieira: "Rigore difficile da accettare"

E' amaro il commento di Patrick Vieira dopo la sconfitta col Bologna. "Sono dispiaciuto di non portare punti a casa, perché contro un buon Bologna abbiamo giocato una gara coraggiosa, mantenendo ordine ed equilibrio, fronteggiandoli a viso aperto - ha dichiarato il tecnico del Genoa a fine partita a Dazn -. Ci mancano punti, ma ho visto determinazione ed entusiasmo e sono felice di quello che abbiamo fatto vedere contro una squadra anche complicata da affrontare". "Ellertsson è un calciatore con tanta energia, ha sempre la gamba per arrivare al posto giusto. Può giocare su entrambe le fasce, fare il terzino sinistro. Sta facendo bene per la squadra", ha aggiunto. "Il rigore? Credo sia un fatto di gioco, è difficile da accettare. Abbiamo fatto la partita che volevamo fare, significa che dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto fino a questo momento, migliorando sui dettagli - ha concluso -. Decisione arbitrale difficile da accettare, ma il calcio è così".