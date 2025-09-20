Logo SportMediaset
Sassuolo, Grosso: "Serve tempo per conoscersi, abbiamo cambiato tanto"

Le parole del tecnico del Sassuolo verso la trasferta di San Siro contro l'Inter

20 Set 2025 - 13:48
01:08 

"La gara contro l'Inter sarà sicuramente difficilissima e dovremo cercare di fare una grande prestazione perché la squadra è una delle più forti in Italia e in Europa. Per noi è un ostacolo grande, ci possono essere delle belle opportunità per provare a dare il meglio di sé". Così Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, alla vigilia della sfida contro l'Inter.

"So che serve tempo, a volte riesci a bruciarlo ma dei pezzi di conoscenza ti mancano. Abbiamo tanti ragazzi nuovi e siamo in quella fase e devo provare a capire anche vedendo attraverso delle partite quello che siamo in grado di fare. Domenica i ragazzi sono stati bravi a fare una grande gara. L'episodio cambia il finale ma dobbiamo essere focalizzati su quello che vogliamo fare e ottenere sapendo che c'è tanta strada da fare e dentro questa strada incontreremo momenti positivi e negativi e dovremo mantenere l'equilibrio", ha aggiunto.

"La formazione? Continuità per conoscerci è una parola importante, poi ho tanti ragazzi all'interno del gruppo e a me piace utilizzarli perché le risorse sono importanti non solo quando ne hai necessità, quindi il filo sottile per dare più relazioni e automatismi migliori e utilizzare ragazzi che alzano il livello della rosa e il livello di tutti i ragazzi è quello che può disputare benissimo questo campionato. Poi di volta in volta scelgo i giocatori allenando in settimana i ragazzi, questa sottile differenza mi piace sottolinearla perché è determinante", ha sottolineato. 

