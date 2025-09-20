Milan, a Udine la Curva Sud torna a tifare: "Torniamo in modalità trasferta"

La Curva Sud Milano, con una storia sul proprio profilo Instagram, ha annunciato che per la trasferta di questa sera a Udine, proprio come successo a Lecce, tornerà a tifare e sostenere la squadra per tutta la durata del match. In attesa che la situazione possa sbloccarsi anche per le partite casalinghe, questo è il comunicato ultras: "Dopo tanto silenzio in quel di San Siro domani (oggi, ndr) torneremo in modalità trasferta: come a Lecce un muro nero compatto, che torna a sventolare le bandiere, a innalzare con orgoglio gli stendardi, sostenendo 90 minuti i nostri ragazzi! Avanti Milanisti, avanti Curva Sud!".