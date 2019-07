Mourinho: "Inter, quest'anno devi vincere lo scudetto"

14/07/2019

Il verbo "dovere" rischia di trarre in inganno. José Mourinho, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, risponde così quando gli chiedono una previsione sulla Serie A: "L'Inter deve vincere". Sicuro? "Sicuro". Mancano ulteriori approfondimenti per capire fino in fondo quale sia l'intenzione dello Special One: mettere pressione a Conte o tifare per lui?

Che Mourinho sia tifoso nerazzurro non c'è dubbio, così come sono storia nota i battibecchi con l'attuale allenatore dell'Inter. In ogni caso il porghese vede la sua vecchia squadra in testa, davanti a Juventus e Napoli, così come ad Atalanta, Milan e Roma.



Lui guarderà dall'esterno, da spettatore interessato. O magari non avrà il tempo di farlo. Perché adesso è senza squadra e ha rifiutato un'offerta faronica dalla Cina, ma domani chissà. Del resto, nella stessa intervista, ha ammesso che sta studiando il tedesco, a quanto pare perché conosce già inglese, spagnolo, francese, italiano e naturalmente portoghese e vuole arricchire il proprio bagaglio, ma non esclude un futuro in Bundesliga. "Il calcio mi manca", ha detto. E anche lui manca un po' al calcio.