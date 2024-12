Mourinho risponde a Guardiola: "Ho vinto meno Premier League ma in modo pulito"

Tra José Mourinho e Pep Guardiola non potrà mai esserci discussione senza una punta polemica, e l'ultimo caso lo dimostra ampiamente. Tutto è partito dall'allenatore del Manchester City che, ritornando sul gesto fatto ai tifosi del Liverpool molto simile a quello fatto dal portoghese a Torino contro la Juve nel 2018, ha tirato in ballo proprio il collega: "Poco dopo quel gesto fu licenziato? Spero non accada anche a me... ma forse alla fine sono simile a José. Solo che lui ne ha vinte tre (di Premier League, ndr) mentre io sei". E Mou non le ha mandate a dire: "Ieri Guardiola ha detto una cosa indirizzata a me, ha detto che ha vinto sei Premier League mentre io ne ho vinte tre. Ma io ho vinto in modo leale e pulito. Non voglio alzare trofei affrontando 150 cause legali (si riferisce al processo che il City sta affrontando per violazione del Fair Play Finanziario, ndr). E, se perdo, mi congratulo con il mio avversario" le parole riportate dal Daily Mail.