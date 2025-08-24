MLS: primi gol per Son e Müller con Los Angeles e Vancouver

Brillano ancora le stelle di Son e Müller: i due campioni si sono trasferiti in MLS da poco e hanno messo a segno entrambi la prima rete con le nuove squadre. Il coreano ha firmato il primo gol nel pareggio di Los Angeles a Dallas, il tedesco ha segnato addirittura la rete decisiva al 14' minuto di recupero nella vittoria 3-2 su St. Louis.