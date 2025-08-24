Logo SportMediaset
CAMPIONI D'AMERICA

MLS: primi gol per Son e Müller con Los Angeles e Vancouver

Le due stelle del calcio, appena trasferitesi negli USA, hanno messo a segno le prime reti con le maglie di Los Angeles e Vancouver

24 Ago 2025 - 10:53
Brillano ancora le stelle di Son e Müller: i due campioni si sono trasferiti in MLS da poco e hanno messo a segno entrambi la prima rete con le nuove squadre. Il coreano ha firmato il primo gol nel pareggio di Los Angeles a Dallas, il tedesco ha segnato addirittura la rete decisiva al 14' minuto di recupero nella vittoria 3-2 su St. Louis. 

mls
son
muller

