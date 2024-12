Pep come Mou: preso in giro dai tifosi reds mostra le 6 dita come i titoli vinti a Manchester

E' diventato il coro preferito dai tifosi avversari quando la loro squadra batte il Manchester City: "You're getting sacked in the morning" (Ti licenziano domani). Era successo a Brighton, poi con il Tottenham e si è ripetuto a Liverpool. Non è stato gradito dall'uomo a cui era diretto, Pep Guardiola, che ha dichiarato nel post partita: "Fa parte del gioco ma dai supporter dei Reds non me lo sarei aspettato". Il mancato gradimento, però, si è visto chiaramente dopo il secondo gol del Liverpool, quando, al coro di scherno, l'allenatore catalano ha alzato 6 dita per ricordare quante volte abbia vinto il titolo da quando è al City, e cioè otto anni e mezzo.