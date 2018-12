Mourinho, attacco a Pogba: "Sei un virus"

03/12/2018

"Non rispetti gli altri e danneggi chi ti sta intorno - avrebbe aggiunto Mourinho all'indirizzo di Pogba - Non rispetti nemmeno chi sta sugli spalti. In questo modo uccidi la mentalità delle persone buone e oneste accanto a te". Non si escludono clamorose esclusioni in vista dei prossimi impegni in Premier League, che vedranno lo United impegnato a Old Trafford contro l'Arsenal nel turno infrasettimanale e contro il Fulham di Ranieri sabato. Volano dunque parole pesanti tra Mou e Pogba. Per la Juve, che sogna il ritorno dell'ex, sono invece musica per le sue orecchie.