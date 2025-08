Il Como ha superato 3-2 il Betis in una amichevole andata in scena a Cadice. Inizialmente passato in vantaggio con i gol di Diao e Da Cunha, il Como si è fatto riprendere da Isco (su rigore) e Firpo. Decisivo per il 3-2 finale il gol di Azon in pieno recupero. Da segnalare anche la maxi-rissa scatenatasi a pochi minuti dal termine della prima frazione.