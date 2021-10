Mondiali 2022, Qualificazioni: il Brasile ribalta il Venezuela, Argentina e Uruguay a secco  

VERSO QATAR 2022



I verdeoro, sotto 1-0, rimontano la Vinotinto e restano a punteggio pieno. Solo 0-0 per Messi e la Celeste contro Paraguay e Colombia

Non si ferma la corsa perfetta del Brasile nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022: i verdeoro battono 3-1 in rimonta il Venezuela, con Marquinhos, Gabigol e Antony che ribaltano l'iniziale vantaggio della Vinotinto firmato da Ramirez. Deludono, invece, l'Argentina di Messi e l'Uruguay, che non vanno oltre lo 0-0 contro Paraguay e Colombia. Il Perù piega 2-0 il Cile con Cueva e Peña, l'Ecuador travolge 3-0 la Bolivia.

VENEZUELA-BRASILE 1-3

Il Brasile non si ferma e centra la nona vittoria in altrettante partite di qualificazioni verso Qatar 2022. I verdeoro battono 3-1 il Venezuela in rimonta e allungano sulle dirette concorrenti, Argentina e Uruguay su tutte. Eppure, la sfida di Caracas non inizia bene per la formazione di Tito: dopo una prima conclusione di Gabigol, la Vinotinto passa all'11' grazie al colpo di testa di Eric Ramirez sul perfetto cross di Soteldo. Gli ospiti sfiorano il pari a fine primo tempo con il quasi autogol di Ferraresi che colpisce la traversa, poi giocano una seconda parte di ripresa perfetta: al 71', dopo una rete annullata a Thiago Silva, arriva l'1-1 con Marquinhos, perfetto nell'impattare di testa su calcio d'angolo. Il Brasile la vince allora nel finale: all'85', Gabigol si guadagna e trasforma il rigore del sorpasso, poi al 95' Antony riceve in area piccola da Raphinha e insacca dopo l'iniziale respinta di Graterol. Con questo 3-1, il Brasile si conferma primo con 27 punti in 9 partite e si porta a +8 sul secondo posto dell'Argentina, lasciando il Venezuela ultimo a quota 4.

PARAGUAY-ARGENTINA 0-0

L'Argentina non riesce a tenere il passo del Brasile e ottiene il quarto pareggio in nove partite di qualificazioni ai Mondiali 2022: senza Lautaro ma con Messi, Di Maria e Correa, l'Albiceleste non va oltre lo 0-0 contro il Paraguay. La prima occasione è proprio per l'interista, fermato in uscita da Antony Silva, poi è Arzamendia a impegnare Ramirez per i padroni di casa. Correa ha altre due occasioni per portare in vantaggio i detentori della Copa America, ma il portiere del Paraguay è attento in entrambe le circostanze, mentre dall'altra parte Emiliano Martinez è strepitoso nel preservare lo 0-0 contro Almiron e Sanabria. Nel finale, Antony Silva compie un miracolo sul destro a giro del Papu Gomez, poi l'ultima occasione è per gli uomini di Berizzo, con Gonzalez che sbaglia tutto solo in area. Lo 0-0 di partenza non cambia: l'Argentina sale a 19 e scivola momentaneamente a -8 dal Brasile, con l'Ecuador ora terzo a -3, mentre il Paraguay si porta a 12 e resta a -2 dal quinto posto della Colombia.

URUGUAY-COLOMBIA 0-0

Finisce senza gol anche il big match tra Uruguay e Colombia, con la Celeste che resta quarta a +2 proprio sui Cafeteros. Non mancano le emozioni, però, nel match di Montevideo: Ospina deve subito superarsi sul colpo di testa di Godin, poi il portiere del Napoli blocca il tentativo di Suarez, che sbaglia invece da pochi passi con un destro a giro al limite dell'area piccola che finisce largo. L'attaccante dell'Atletico sembra portare in vantaggio la formazione di Tabarez al 24', ma il suo colpo di testa vincente viene annullato per fuorigioco dell'ex Barcellona. La prima occasione per gli ospiti arriva nella ripresa, con Muslera che alza in corner il colpo di testa di Lerma. L'ultima è ancora per la Colombia, ma l'ex Lazio è attento e respinge il sinistro dalla lunga distanza di Mojica. Con questo 0-0, l'Uruguay si fa raggiungere a quota 16 dall'Ecuador, che sorpassa proprio i Cafeteros.

PERÙ-CILE 2-0

Continua la crisi del Cile, che incassa il terzo ko nelle ultime quattro partite e si allontana ulteriormente dai primi posti della classifica: a Lima, la Roja perde 2-0 in casa del Perù che, invece, si riavvicina alla zona playoff. La Blanquirroja passa in vantaggio al 36' grazie a Cueva, il più veloce a ribadire in porta dopo la ribattuta di Bravo sul destro ravvicinato di Guerrero. La sfida si chiude definitivamente al 64': gli ospiti ci provano solo con il sinistro dalla lunga distanza di Vegas, poi arriva il 2-0, e stavolta è Peña a trovare il bersaglio grosso al secondo tentativo dopo l'iniziale parata di Bravo. Un nervoso Cile perde dunque 2-0: è il quinto ko in dieci partite per la formazione di Lasarte, ora a -7 dal quinto posto della Colombia che vale il playoff e addirittura a -9 da Uruguay ed Ecuador.

ECUADOR-BOLIVIA 3-0

Non si ferma il sorprendente Ecuador, che travolge 3-0 la Bolivia e agguanta l'Uruguay al terzo posto, scavalcando la Colombia. Un successo conquistato con il minimo sforzo, visto che nel giro di cinque minuti arrivano tre gol: al 14', Estrada insacca di testa sul cross di Castillo Segura, poi si scatena Enner Valencia, che tra il 17' e il 19' sigla una doppietta con un destro sul secondo palo e un tap-in in area. Quinta vittoria in dieci partite per la formazione di Alfaro, addirittura momentaneamente a -3 dall'Argentina, mentre per la Bolivia è il terzo ko consecutivo: i punti sono appena 6, solo 2 in più del Venezuela ultimo.