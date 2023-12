Mondiale per club, Felipe Melo perde la testa e scoppia la rissa a fine partita

MONDIALE PER CLUB

Attimi di tensione dopo il triplice fischio di City-Fluminense, con l'ex Inter e Juve scatenato

Secondo la ricostruzione di TV Globo il brasiliano sarebbe esploso dopo aver assistito a un battibecco tra Graelish e il compagno di squadra Martinelli, che si erano già pizzicati negli ultimi minuti di partita dopo un duro fallo di quest'ultimo sul fantasista inglese.

Prima della sfida, ultimo atto del Mondiale per club 2023, lo stesso Felipe Melo era stato ripreso dalle telecamere mentre teneva un discorso motivazionale ai suoi compagni piuttosto duro verso i giocatori del City: "Sono arrivati in campo ridacchiando e masticando la gomma come se avessero già vinto... Dovrete essere infuriati con loro", erano state le sue parole.