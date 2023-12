Mondiale per club: Alvarez-Foden show, il City è campione! Fluminense ko 4-0

Manchester City-Fluminense, le immagini della finale











































1 di 23 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Il Manchester City è campione del mondo! La squadra di Guardiola supera nella finale del Mondiale per club i brasiliani del Fluminense con il punteggio di 4-0. La sblocca Julian Alvarez dopo 40 secondi con un tap in di petto dopo il palo colpito da Aké, mentre il raddoppio è un'autorete al 29’ di Nino, causata da un cross di Foden, che chiude poi definitivamente i conti al 72’ su assist dell'argentino, poi ancora in gol all’88’ in diagonale.