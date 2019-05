Monchi senza pace: rissa sfiorata con l'ex presidente del Siviglia

07/05/2019

Non è un periodo particolarmente felice per Monchi, che dopo aver terminato malamente l'esperienza con la Roma è tornato al Siviglia. E proprio nella città andalusa, come riferisce l'emittente Cadena Cope, all'alba di domenica scorsa l'ex ds giallorosso è stato protagonista di uno spiacevole episodio durante i festeggiamenti della Feria de Abril, la popolarissima festa che si tiene ogni anno. Monchi sarebbe infatti quasi venuto ale mani con l'ex presidente della società andalusa, Josè Maria Del Nido.