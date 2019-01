Monaco, Henry insulta l'avversario: "La pu...a di tua nonna"

20/01/2019

Umiliato in casa dallo Strasburgo, penultimo in Ligue 1 e con una salvezza sempre più complicato. Il Monaco non se la passa bene e durante l'1-5 interno nonostante l'esordio dal 1' di Fabregas, Thierry Henry ha perso la testa. Le telecamere infatti hanno pizzicato il tecnico dei monegaschi a offendere pesantemente il terzino avversario Kenny Lala reo, secondo Henry, di perdere tempo sull'1-2: "Oh, è il 43esimo, la pu...a di tua nonna".

Una partita complicata dall'espulsione al 7' di Naldo, ma che conferma le enormi lacune caratteriali del Monaco che l'ex stella francese non sta riuscendo ad arginare. Chiamato a raddrizzare la rotta dopo l'esonero di Jardim, per il momento Henry non è riuscito ad inculcare carattere ai suoi giocatori che con soli 15 punti in 21 partite di Ligue 1 stazionano al penultimo posto. Henry è nervoso, non potrebbe essere altrimenti, ma ha perso la faccia in diretta.