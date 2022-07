Molina, niente Juve. Vicina la firma con l'Atletico Madrid

Saluta Udine

Il terzino argentino era fortemente voluto dalla Juventus ma ora è sempre più probabile un suo sbarco in Liga.

Nahuel Molina potrebbe diventare presto un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Lo racconta il media spagnolo Relevo, che spiega come nella notte tra martedì e mercoledì si sia trovato l'accordo definitivo tra l'Udinese e i colchoneros per la cessione del terzino argentino. Nelle prossime ore Molina potrebbe già viaggiare per la Spagna, dove presto dovrebbe essere annunciato come nuovo rinforzo per il Cholo Simeone.

Giocatore seguito con particolare interesse dalla Juve, l'esterno classe 1998 è reduce da un'ottima stagione in Friuli, condita da 38 presenze e 8 gol. Per il passaggio a Madrid mancava solo l'accordo tra le due società sulla valutazione dei cartellini di Molina e Nehuén Pérez, giocatore di ritorno dal prestito proprio dopo l'esperienza all'Udinese e che i madrileni dovrebbero girare come contropartita tecnica nell'affare. Si parla di un'operazione di circa 15 milioni più il cartellino del difensore.

L'Udinese il sostituto dell'argentino lo ha già in casa: sarà Brandon Soppy, che l'anno scorso, alla prima stagione in Serie A, ha totalizzato 28 presenze e ora è pronto a prendersi la fascia destra bianconera. L'Atletico invece dovrà pensare a sfoltire la rosa. Sul mercato ci sono Morata, sempre in orbita Juventus, Saul che interessa alla Roma e anche Yannick Carrasco.