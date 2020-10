Mls, primo gol di Higuain col suo Inter Miami

Dopo il rigore sbagliato la scorsa settimana e le polemiche sulla sua ormai scarsa vena realizzativa, Gonzalo Higuain ha messo a segno il suo primo gol in Mls. Il Pipita ha siglato il 2-1 definitivo del suo Inter Miami contro i Red Bull di New York grazie a un destro quasi all'incrocio su punizione a 9 minuti dal fischio finale. L'ex bomber della Juventus è anche capitano della squadra. In campo anche l'altro ex bianconero, Matuidi.