Mls, prima vittoria per Chiellini: ma dalla panchina

MLS

Primo successo americano per l'ex Juve, allo stadio anche Gareth Bale

Il Los Angeles Fc ha interrotto il digiuno di vittorie imponendosi per 3-2 nella stracittadina contro il Galaxy, giocata di fronte ai 23mila spettatori (sold out) del Banc of California Stadium. Grande protagonista del derby è stato il centrocampista ecuadoregno José Cifuentes, autore di una doppietta, mentre Giorgio Chiellini, uno dei rinforzi estivi del LA, è rimasto in panchina visto che il tecnico Steve Cherundolo lo ha ritenuto ancora a corto di preparazione.

L'ex Juve era in panhina, mentre ha assistito al match dalla tribuna, ed è stato più volte acclamato dalla folla, l'altro grande colpo di mercato el Los Angeles, il gallese ex Real Madrid Gareth Bale, entusiasta dell'accoglienza ricevuta: "Credo proprio che, decidendo di venire qui, ho fatto la scelta giusta - il suo commento -. Sono appena arrivato, e già mi sento come fossi a casa mia. Volevo venire qui, e adesso non vedo l'ora di scendere in campo e di cercare di fare in modo che il Los Angeles vinca dei trofei. Al Mondiale con il Galles penserò a tempo debito".

