Toronto, arriva anche Bernardeschi. Insigne out due settimane

AFFARE IN CHIUSURA

L'ex Juve non ha trovato l'accordo con il Napoli e ha scelto la MLS

Dopo Insigne e Criscito, Toronto è pronta ad accogliere anche Federico Bernardeschi. Il centrocampista offensivo, svincolato dalla Juventus, dopo un principio di trattativa con il Napoli non ha trovato l'accordo e ha deciso di accettare la corte del club di MLS. La squadra canadese lo tessererà come Deisgnated Player, ovvero uno dei tre giocatori che una società può ingaggiare che abbia un contratto più elevato di quanto consenta la Salary Cup. © Getty Images

L'affare è in dirittura d'arrivo, mancano solo gli ultimi dettagli da sistemare. Presto l'azzurro volerà in Canada per ritrovare il compagno di Nazionale Insigne e Criscito. In MLS anche Chiellini che ha firmato con il Los Angeles FC. Un mercato molto italiano quest'anno.

Nel frattempo Lorenzo Insigne si è già sistemato in Canada, ma i primi passi in MLS dovranno ancora attendere. L'ex giocatore del Napoli infatti soffre di un risentimento muscolare al polpaccio. Lo stop che farà slittare il suo debutto sarà di circa due settimane. Il tecnico del Toronto Bob Bradley ha confermato le condizioni di Insigne in conferenza: "Non stava bene, quindi ha lasciato la seduta. Speriamo di recuperalo per il 23 luglio, anche se c’è la speranza che tutto possa risolversi più velocemente”.