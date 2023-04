Inghilterra, maxi stangata per Mitrovic: 8 giornate di squalifica

INGHILTERRA

Il serbo era stato espulso al 73' del match di FA Cup tra il suo Fulham e il Manchester United per aver protestato e spintonato l'arbitro Kavanagh, dovrà anche pagare 75000 sterline di multa

© Getty Images Maxi stangata per Aleksandar Mitrovic: l'attaccante serbo del Fulham è stato infatti squalificato per ben 8 giornate (di cui una già scontata in campionato) in seguito all'espulsione rimediata lo scorso 19 marzo nel match valido per i quarti di finale di FA Cup contro il Manchester United. Mitrovic, che aveva siglato il gol del momentaneo 0-1 a Old Trafford, aveva poi perso la testa ed era finito sotto la doccia al 73', dopo aver protestato e spintonato l'arbitro Chris Kavanagh. Dovrà inoltre pagare 75.000 sterline di multa.

Mitrovic, se così restassero le cose, tornerà dunque in campo il 13 maggio per la terzultima giornata di campionato e salterà sfide importanti come quella col Manchester City e quella col Liverpool. Il bomber serbo, che nel 2021/22 aveva trascinato il Fulham alla promozione con 43 gol in 44 partite di Championship, ha fin qui collezionato 12 gol e 4 assist tra Premier League e FA Cup.

LA NOTA DEL FULHAM

"A seguito di un'udienza in relazione alla nostra partita di FA Cup con il Manchester United del mese scorso, una commissione di regolamentazione indipendente ha deciso che:

- Aleksandar Mitrović dovrà essere squalificato per un totale di otto partite, una delle quali già scontata. Dovrà anche pagare una multa di £ 75.000;

- Marco Silva (il tecnico del club, ndr) dovrà scontare una squalifica di due partite e pagare una multa di £ 20.000 per l'incidente che lo ha visto espulso;

- Marco Silva dovrà pagare una multa separata di £ 20.000 per i suoi commenti ai media dopo la partita;

- Il club dovrà essere multato per £ 40.000 per non aver impedito ai suoi giocatori di circondare l'arbitro".

ALLA FA LA SQUALIFICA NON BASTA: "FAREMO RICORSO"

La Federcalcio inglese, tramite una nota, ha fatto sapere di avere intenzione di presentare ricorso contro la squalifica inflitta dalla Commissione indipendente, con l'obiettivo di renderla ancora più severa.