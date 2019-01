Milan, Suso e Josè Mauri sfottono Higuain: “Gli serve una taglia più grande”

24/01/2019

Dopo i tifosi del Milan, anche Suso e Josè Mauri hanno voluto ironizzare sui social sulla forma del Higuain. #HiguainisBReady è l’hashtag dei supporters milanisti che prendono in giro il Pipita per essere in sovrappeso: a loro si sono accodati anche i due calciatori rossoneri che sono stati protagonisti di un siparietto sotto le prime foto con la maglia del Chelsea postate da Gonzalo Higuain. “Non poteva chiedere una taglia maggiore di pantaloni? scrive Suso in spagnolo taggando anche Matteo Musacchio. Immediata la risposta di Josè Mauri che ha così replicato: “Hanno speso tutto il budget su di lui, non hanno una taglia maggiore della Xxl”. Una ironia sottile che i più potrebbero interpretare come un segnale del cattivo rapporto che esisteva tra il Pipita e lo spogliatoio del Milan. Il tutto in attesa della risposta del Pipita.