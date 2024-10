Milan, piange pure l'ex Pioli: l'Al Nassr fuori dalla coppa tradito da CR7

Se il Milan piange, non se la passa il grande ex Stefano Pioli. L'allenatore parmense, dopo otto partite da imbattuto con l'Al Nassr, ha perso ieri sera la sua prima partita in Arabia Saudita. Ma è un ko che pesa, visto che il club di Riad è stato costretto a dire addio alla King Cup, uno dei grandi obiettivi stagionali. Sorride l'Al Tawoon che supera gli ottavi e prosegue il cammino nell'ambita competizione locale.