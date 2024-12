Inghilterra, spaventoso incidente in auto per Michail Antonio del West Ham: "Stabile e cosciente"

Paura in casa West Ham per Michail Antonio: l'attaccante inglese, naturalizzato giamaicano, è stato infatti coinvolto in uno spaventoso incidente d'auto nella contea dell'Essex, a nord-est di Londra, ed è stato trasportato in ospedale in elicottero. A dare conferma della notizia, che aveva cominciato a circolare sui social, è stato lo stesso club londinese: "Il West Ham United può confermare che l'attaccante Michail Antonio è rimasto coinvolto oggi in un incidente stradale - la nota ufficiale -. In questo momento i pensieri e le preghiere di tutto il Club sono rivolti a Michail, alla sua famiglia e ai suoi amici. Il Club pubblicherà un aggiornamento a tempo debito".