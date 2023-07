Messi pronto per l'Inter Miami: "Felice per questa nuova sfida, cercherò di dare il massimo"

la carica

L'argentino è entusiasta per la nuova avventura americana e promette il massimo impegno

Lionel Messi parla da nuovo giocatore dell'Inter Miami. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale della Pulce, che si terrà in Florida domenica 16 luglio, il fuoriclasse si è concesso alla Tv Publica argentina dicendosi pronto ed entusiasta in vista della nuova esperienza in MLS: "Siamo felici, preparati e desiderosi di affrontare la nuova sfida. La mia mentalità e la mia testa non cambieranno. Cercherò di dare il massimo per me stesso e per la società".

Sul tavolo la Pulce aveva varie offerte. Alcune concreti (Al Hilal dall'Arabia Saudita) e altre che facevano appello all’emotività (quella del Newell, che era solo un sogno). Ma chi ha finito per convincere i Messi è stata l'Inter Miami, comandata da David Beckham, che milita nella Major League Soccer americana.

E parlando alla Tv Publica argentina prima della sua presentazione, Messi ha rassicurato i tifosi sul suo futuro in nazionale: "Non so per quanto tempo ancora giocherò. Penso che accadrà quando deve succedere. Dopo aver realizzato tutto, resta da divertirsi e lasciare che sia il tempo a dire quando è il momento".

"Per logica ed età sarà in breve tempo, ma non lo so esattamente. Penso giorno per giorno, mi diverto e mi godo quanto di bello stiamo vivendo. Ora che abbiamo avuto la grande fortuna di essere campioni d'America e del Mondo, è tempo di godercela" le parole del 7 volte Pallone d'Oro.