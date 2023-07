Messi-Inter Miami: i dettagli della trattativa a cifre faraoniche  

BECKHAM SENZA FRENI

Beckham garantirà alla Pulce uno stipendio che varierà dai 45 ai 55 milioni di euro l’anno. E non mancheranno altri vantaggi

A Miami è già Messi mania: prezzi alle stelle per l'esordio

























© twitter 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Niente ritorno a Barcellona, bensì l’approdo in MLS per vestire la maglia dell’Inter Miami. Il futuro di Lionel Messi, fresco di addio al Psg, è ormai delineato ed emergono anche i primi dettagli del contratto faraonico che la Pulce sottoscriverà il club a stelle e strisce. E le cifre fanno paura: tra i 45 e i 55 milioni di euro l’anno. Numeri da record per il classe 1987, che nel suo palmares può contare anche un Mondiale vinto lo scorso inverno con l’Argentina in Qatar.

Il sette volte pallone d’Oro però, non si 'accontenterà' solo della cifra monstre che supera i 50 mln a stagione: gli sarà garantita pure una percentuale sulla rivendita delle maglie del club, oltre ai profitti sui diritti tv del campionato americano, attualmente detenuti da Apple. Un pacchetto vasto, ma non è tutto: al momento del ritiro Messi dovrebbe ricevere anche delle quote del club gestito da David Beckham.

Della trattativa per portare il 36enne all’Inter Miami ha parlato anche Jorge Mas, comproprietario dell’ex stella del Manchester United, raccontando interessanti retroscena: “La trattativa per portarlo da noi è durate tre anni - il racconto -. La trattativa l'ho considerata chiusa alla fine di maggio. David Beckham ha parlato con Leo, ma solo di questioni calcistiche, perché giocava ancora al Psg. Non voleva che sentisse alcuna pressione”. Messi dovrebbe esordire il prossimo 21 luglio in Coppa di Lega.