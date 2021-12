"Messi ha rubato il Pallone d'oro", Ronaldo d'accordo col tifoso: "Fatti"

LA POLEMICA

CR7 si unisce al coro di chi ritiene ingiusta l'assegnazione del premio al grande rivale

"Fatti". Con un tweet conciso e diretto, anche Cristiano Ronaldo si unisce al coro di chi ritiene ingiusta l'assegnazione del Pallone d'oro 2021 a Lionel Messi. Il campione portoghese risponde all'account di un tifoso che elenca tutti i motivi per cui il riconoscimento sarebbe dovuto andare allo stesso CR7 oppure a Robert Lewandowski, secondo per soli 33 voti.

Il post, sulla pagina di un account di un tifoso chiamato "Cristiano Ronaldo - The Legendary" seguito dallo stesso fuoriclasse, descrive in dettaglio i successi di Ronaldo nel 2021 prima di definire il riconoscimento di Messi come "Furto. Porcata. Vergogna. Semplicemente deplorevole".

"Tutti hanno visto. Chiunque sia abbastanza intelligente sa chi sono i veri meritevoli. Ricevere premi senza guadagnarli è falsa felicità, senza orgoglio".

La didascalia, sotto le foto di Ronaldo in campo con Juventus, United e Nazionale, inizia così: "43 gol in un anno, 6 gol in 5 partite di questa Champions League, tutti decisivi e un ragazzo che, a prescindere dall'età, continua a fare miracoli e non smette di stupire il mondo intero. Lo mettono comunque al sesto posto... Credi davvero che 5 ragazzi abbiano fatto più di lui nell'anno? Mai. Avrebbe dovuto competere con Lewandowski che nei numeri individuali è stato incredibile, con il Bayern che ha avuto una stagione migliore della Juventus e ha avuto una stagione meno travagliata rispetto allo United, ma a livello di Nazionale, ad esempio, Cristiano è stato molto meglio. E a chi va il premio? A Messi, che ha vinto solo la Coppa del Re col Barcellona, ​​non ha segnato un gol contro il Real Madrid da quando Cristiano è partito, è scomparso nelle grandi partite della stagione, ha vinto la Copa America che doveva essere ogni 4 anni ma praticamente si gioca ogni anno. Non ha segnato né in finale né in semifinale. E ha individualmente ha avuto una stagione sottotono con il PSG. Cristiano per vincere questo premio deve essere al 300% indiscutibile. Inutile realizzare la rovesciata più bella dell'anno, essere campione di tutto col club, capocannoniere di tutto e segnare una tripletta in Coppa del Mondo, forniscono comunque un modo per prendere il suo premio. Con Messi, è il contrario. Può fare una stagione di basso profilo, molto al di sotto, troveranno sempre un modo per favorirlo e dargli il premio".